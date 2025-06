Lazio, Sky annuncia: c'è l'accordo con Sarri, ecco quando ci sarà la firma

Maurizio Sarri torna ufficialmente alla guida della Lazio dopo un anno di pausa. L’accordo con il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani è stato raggiunto in seguito a un nuovo incontro tra le parti. Come riportato da Sky Sport, l’intesa prevede un contratto biennale da 2,8 milioni di euro a stagione, con opzione per un terzo anno.

Per Sarri si tratta di un ritorno sulla panchina biancoceleste, che ha già occupato dal 2021 al 2024. Dopo l’esperienza con Napoli e Juventus, l’allenatore toscano riprende così la sua avventura in Serie A. Il club punta sulla sua esperienza per rilanciare il progetto tecnico e ritrovare competitività.