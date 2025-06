Milan, sogno Kim per la difesa! Gazzetta: "E' in uscita dal Bayern"

Il Milan tenta il colpo grosso in difesa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Kim Min-Jae, ex Napoli, vincitore dello scudetto nel 2023, considerato in uscita dal Bayern Monaco. Per il momento il sudcoreano sarebbe soltanto una suggestione ma non è escluso che poi si possa intavolare una trattativa.

Quello arretrato sarà un mercato che vedrà molte facce nuove visto che in tanti lasceranno la Milano rossonera. Si tratta infatti di Theo Hernandez, Thiaw (cercato in patria del Bayer Leverkusen), Walker (che tornerà al Manchester City per fine prestito), Florenzi ed Emerson Royal. In pole sulle corsie laterali ci sono Udogie e Cambiaso.