Clamoroso Vlahovic: può andare al Milan per 10mln con ingaggio dimezzato

Dusan Vlahovic verso il Milan. Un vero e proprio affare per cifre come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Per la Juve è l'unico modo per cederlo: darlo via a pochissimo. 10 milioni la cifra. Il quotidiano scrive: "Dopo settimane di tentennamenti, prima di partire per Singapore, Giorgio Furlani ha concesso semaforo verde al suo direttore sportivo per trattare Dusan Vlahovic, di troppo nello spogliatoio della Juventus.

Come è noto, finora l’attaccante reduce da una stagione in chiaroscuro a Torino ha rifiutato la Turchia senza desistere dal proposito di continuare a guadagnare 12 milioni annui alla Juve. L’ad del Milan, dopo iniziale riottosità, ha fornito il permesso a trattare il giocatore, a una condizione. La spesa per il cartellino non dovrà superare quota 10 milioni. Non solo. Lo stipendio del giocatore, a Milano, dovrebbe subire una notevole sforbiciata per ridurlo alla metà della busta paga attuale".