Nunez, sondaggio esplorativo della Juve. Ma il suo futuro è già deciso

vedi letture

Tra gli obiettivi a breve termine della Juventus in questo mercato estivo c'è anche quello di strappare la conferma dal Paris Saint Germain dell'attaccante Randal Kolo Muani. I dialoghi tra i due club proseguono ma nelle ultime ore si sta profilando una seria minaccia inglese per i bianconeri. Sì, perché come raccontato dal Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi, per Kolo Muani, dopo che già il Chelsea si era fatto avanti una decina di giorni fa, sono arrivati interessamenti da due realtà importanti della Premier League come Newcastle e Manchester United. E il PSG continua a dire no alle proposte (ri)formulate dall'ad juventino Comolli, tutte a base prestito.

Da parte sua la Juventus mira a non farsi trovare impreparata da eventuali accelerate altrui e tiene due nomi sopra gli altri, anche loro in orbita Premier. C'è Darwin Nunez del Liverpool, per esempio, che poteva approdare al Napoli nelle settimane scorse (poi però gli azzurri hanno spostato le loro attenzioni su Lucca e chiuso la trattativa con l'Udinese): per l'uruguaiano, si legge, c'è stato però giusto un primo contatto esplorativo. Anche perché l'attaccante sembra vicino a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi all'Al Hilal, in Arabia Saudita.