Juventus-Sancho, ore di riflessione: Comolli tiene aperte più piste per l'esterno

La trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Jadon Sancho è entrata in una fase di riflessione. Sebbene sia stata raggiunta un’intesa economica tra le parti, l’aspetto tecnico legato all’inserimento del giocatore nel progetto bianconero è tornato sotto esame. In particolare, la dirigenza juventina sta valutando con attenzione il profilo dell’esterno inglese alla luce delle esigenze tattiche di Tudor e dell'equilibrio della rosa.

Il direttore tecnico Comolli, in questo contesto, tiene aperte anche altre piste alternative per rinforzare le corsie esterne. L’operazione Sancho, dunque, resta in stand-by, in attesa di ulteriori valutazioni interne. La Juventus non vuole affrettare i tempi, consapevole della delicatezza dell'investimento sia sotto il profilo tecnico che economico, e si riserva di decidere con calma sul da farsi, esplorando nel frattempo opzioni parallele sul mercato. Lo riferisce su X, Marco Conterio, giornalista di Tuttomercatoweb.