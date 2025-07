Fabregas fa sognare Como: "Messi? Siamo amici, mai dire mai..."

Tantissimi i temi di mercato toccati da Cesc Fabregas nel corso dell'odierna conferenza stampa. Questi alcuni dei pensieri del tecnico del Como, con un passaggio anche sull'avvistamento della moglie di Leo Messi sugli spalti del Sinigaglia nei giorni scorsi e sulla possibilità in futuro di vedere il 10 argentino nel club lariano: "Stiamo cercando difensori specifici, per come vogliamo difendere e attaccare. Vogliamo portare un tipo di giocatore, però penso che la società abbia fatto un lavoro incredibile e abbiamo già fatto il 90% del mercato. Stiamo lavorando con tanti ragazzi che saranno importanti l'anno prossimo. Abbiamo cominciato a gennaio a lavorare per questo mercato. Manca poco, qualcosa di importante, però sono molto contento di quanto fatto fino a qui".

Arriverà anche Morata?

"Vediamo. Non mi piace parlare di una cosa non fatta al 100%".

Nella partita contro il Lille non è passata inosservata la presenza della moglie di Messi... fattibile che arrivi in futuro?

"Mai dire mai, è stato a casa mia in vacanza. Ha fatto un viaggio per vedere amici, noi siamo amici, anche le mogli e i figli. Come diceva Ludi dopo la partita non potremo dire che Messi non ha mai giocato al Como visti i figli. Però lui è in America adesso".