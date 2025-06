Pedro e la Lazio avanti insieme: Sarri blinda il suo fedelissimo, le cifre

Pedro e la Lazio, ancora insieme. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è tutto fatto per il rinnovo dell'esterno spagnolo classe 1987: pronto un nuovo contratto fino al 2026, con ingaggio da 2,2 milioni di euro netti a stagione. La firma è attesa nelle prossime ore, a conferma di un legame solido che va oltre l'età anagrafica.

Pedro ha trovato in Maurizio Sarri un punto di riferimento assoluto. Dopo l’esperienza condivisa al Chelsea, fu proprio il tecnico toscano a spingere per portarlo alla Lazio nell’estate del 2021. E oggi, nonostante i quasi 38 anni, Sarri continua a considerarlo una pedina fondamentale nel suo secondo ciclo sulla panchina biancoceleste. Con il prolungamento, Pedro potrebbe diventare il secondo giocatore più utilizzato in carriera dal tecnico ex Napoli e Juventus.