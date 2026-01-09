Ufficiale
Piaceva al Napoli, ora va alla Lazio: annunciato il sostituto di Guendouzi
TuttoNapoli.net
Colpo in entrata della Lazio, che dopo aver sostituito l'attaccante Valentin El Taty Castellanos con Petar Ratkov ha fatto lo stesso con Kenneth Taylor al post di Matteo Guendouzi in mediana. Questo il comunicato ufficiale dei biancocelesti sul centrocampista olandese classe 2002, prelevato a titolo definitivo dall'Ajax e in attesa del transfer per mettersi subito a disposizione di mister Maurizio Sarri.
Il comunicato ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall'AFC Ajax".
