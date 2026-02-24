Milan, stagione finita per Cissè! Le ultime su Gimenez
Stagione praticamente conclusa per Alphadjo Cissè, giovane trequartista messosi in luce con il Catanzaro guidato da Alberto Aquilani. L’infortunio rimediato contro la Reggiana si è rivelato più serio del previsto, rendendo necessario un intervento chirurgico effettuato nelle ultime ore sotto la supervisione dello staff del Milan. Il club rossonero aveva acquistato il classe 2006 dall’Hellas Verona durante il mercato invernale, lasciandolo però in prestito in Calabria per proseguire il suo percorso di crescita.
La lesione di secondo grado all’adduttore comporterà uno stop di circa quattro mesi, con l’intera gestione del recupero affidata al Milan. Per quanto riguarda Santiago Giménez, è previsto un controllo medico la prossima settimana: in caso di esito positivo, verrà avviata la pianificazione del programma di riatletizzazione e del successivo rientro in campo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.
