Domenica Verona-Napoli, Sogliano: "Momento drammatico, ma esigo rispetto"

(ANSA) - VERONA, 24 FEB - "Ci metto la faccia, come sempre, ma non accetto la mancanza di rispetto". È un Sean Sogliano profondamente amareggiato, ma fermo nelle sue posizioni, quello intervenuto oggi in conferenza stampa per analizzare il momento critico dell'Hellas Verona. Il Direttore Sportivo gialloblù non ha cercato alibi per una situazione sportiva che ha definito senza mezzi termini: "La classifica è brutta, drammatica, impossibile: decidete voi l'aggettivo. Sono dispiaciuto, arrabbiato e deluso, ma so benissimo che fare questo mestiere significa accettare le critiche". ;Tuttavia, il DS ha voluto tracciare una linea invalicabile di fronte a quelle che ha definito "letture assurde e vergognose" apparse recentemente: "Sentir parlare di mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti del Verona, persone che cercano ogni giorno di fare il massimo, non mi sta bene. È un atteggiamento sleale che colpisce chi lavora dietro le quinte".

Sogliano ha quindi rivendicato con orgoglio il proprio percorso in riva all'Adige, giunto ormai al settimo campionato: "In sei anni su sette abbiamo ottenuto il massimo, stabilendo anche dei record. Quest'anno le cose non stanno andando bene, forse la salvezza è davvero impossibile da raggiungere, ma non permetto a nessuno di mettere in dubbio l'impegno". ; Il dirigente ha poi difeso con forza la strategia societaria degli ultimi anni, focalizzata sulla sopravvivenza economica del club: "Tutto quello che ho fatto, a testa alta, l'ho fatto per rendere questa società capace di iscriversi ogni anno al campionato. Abbiamo pagato tutto e fatto plusvalenze necessarie per mantenere l'Hellas solido e indipendente. Questa è stata una scelta precisa e io l'ho rivendicata con i fatti". Nonostante il clima pesante, la conclusione è un segnale di resilienza: "Io vado avanti, sia chiaro. Accetto i giudizi tecnici, ma pretendo che venga rispettata l'integrità di questa società". (ANSA).