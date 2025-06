Reijnders conferma l'addio al Milan: "City? La Premier è un sogno. I club trattano"

Tijjani Reijnders è vicinissimo all'addio al Milan che sta trattando l'arrivo dello svincolato Modric. Il Manchester City nelle ultime ore ha affondato il colpo e trovato gli accordi del caso con i rossoneri, mettendo sul piatto un'importante offerta da 65 milioni di euro di parte fissa per arrivare a 70 con i bonus.

Lo stesso centrocampista ha aperto alla destinazione inglese, rispondendo a precisa domanda: "Esatto. Parliamo di una grande competizione, è quello che sogni da bambino", ha spiegato ai media presenti nel ritiro dell'Olanda prima dell'allenamento odierno fra cui AD. Il giocatore ha poi brevemente aggiunto: "Non ho ancora ricevuto una chiamata. I club sono ancora in trattativa, non posso ancora dirvi di più", si legge su Tmw.