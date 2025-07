Inter, Calhanoglu: "Resto qui e magari rinnovo! Lautaro? Tutto chiarito..."

"Contento di essere tornato, sono felice di restare. Lautaro? Ho parlato con lui, tutto chiarito. Quando tornerà il capitano lo abbracceremo". Queste le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'inter, ai cronisti presenti questa mattina ad Appiano Gentile. Il turco dunque resterà in nerazzurro e ha anche parlato di possibile rinnovo.

"La mia vacanza è stata un po' movimentata, non facile, con tante situazioni. Ma eravamo già in contatto sempre con l'Inter. Abbiamo lavorato, ho fatto tutta la preparazione e sono tornato nelle migliori condizioni e sono contento di essere qui. Ora voglio cominciare a lavorare. Mercato? Le voci ci sono ogni anno, stavolta un po' di più. Io non ho mai parlato, non serve fare sempre dichiarazioni, ora posso dirlo e sono qui: resto e sono contento. Voglio continuare anche e magari rinnovo, speriamo, vediamo cosa succederà. Il mio obiettivo è sempre stato quello di restare qui e vincere. Lautaro? Abbiamo parlato, siamo professionisti, siamo maturati, non c'è problema. Quando torna il capitano lo abbracciamo e basta. Prima eravamo pieni con la testa e ora invece siamo tutti rilassati e guardiamo avanti".