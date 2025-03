Ufficiale Roma-Cagliari, cambia l'orario d'inizio: l'annuncio della Lega e il motivo

Cambia l'orario di Roma-Cagliari. A causa della maratona nella Capitale, che si svolgerà il prossimo 16 marzo, la Lega Serie A ha posticipato di un'ora il fischio d'inizio della gara tra i giallorossi e i sardi inizialmente previsto per le 15. La partita inizierà alle 16, come annunciato con il seguente comunicato:

"In ottemperanza alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data odierna a Roma, si comunica che la gara Roma- Cagliari avrà inizio alle ore 16.00, anziché alle ore 15.00 come precedentemente comunicato con il C.U. n 172 del 21 febbraio 2025".