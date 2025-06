Gazzetta lancia il Milan: "Raduno anticipato, Allegri vuole subito squadra al top"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Partenza al Max. Raduno anticipato e doppie sedute: l'estate di Allegri per un Milan al top". Il Diavolo sarà il primo club di Serie A a riprendere gli allenamenti il prossimo 7 luglio. Il neo tecnico milanista Massimiliano Allegri vuole subito un Milan al top:

ha intenzione di partire forte con diverse doppie sedute di allenamento fin dai primi giorni a Milanello. Con Juventus e Inter impegnate al Mondiale per Club e che quindi inizieranno la preparazione in ritardo, il livornese vuole sfruttare questo tempo in più per costruire fin da subito un gruppo forte.