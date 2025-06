Ultim'ora Sky - Ngonge è la priorità del Torino, affare legato a Milinkovic-Savic: le ultime

Il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Oltre ai tanti nomi sondati per l'attacco ed il centrocampo, gli azzurri vogliono anche fare un colpo in porta: nello specifico, si cerca un estremo difensore di un certo livello, da poter affiancare ad Alex Meret (che rinnoverà a breve).

Il nome più caldo è quello di Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il calciatore serbo è valutato circa 18 milioni di euro dai granata, ma la cifra potrebbe scendere grazie a uno scambio: il Napoli può inserire Cyril Ngonge nella trattativa. Infatti, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, l'attaccante belga è una priorità per il nuovo tecnico Marco Baroni, dunque le parti sono a lavoro per trovare un accordo. Le trattative di Ngonge e Milinkovic-Savic sono dunque collegate.