Ultim'ora Sky - Colpo di scena, Theo Hernandez fa dietrofront e apre all'Al-Hilal

Theo Hernandez è stato messo dal Milan nella lista dei giocatori cedibili e lui a sua volta non respingerebbe l'idea di cambiare aria. Tuttavia, il difensore francese aveva più volte respinto le offerte dell'Al-Hilal, proprio come Osimhen, facendo anche infastidire il club arabo. Adesso però c'è un colpo di scena nella trattativa.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, Theo Hernandez ha fatto dietrofront e ora ha seriamente aperto al trasferimento in Arabia Saudita. Dunque, nei prossimi giorni si lavorerà con il club arabo per trovare l'accordo sul contratto. L'operazione potrebbe andare in porto stavolta.