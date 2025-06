Ndoye-Beukema si allontanano: Gazzetta: distanza di 35mln tra i club!

C'è una distanza incredibile nelle valutazioni economiche dei cartellini di Ndoye e Beukema. Il Bologna valuta 45 milioni l'esterno svizzero e Beukema 35. Totale: 80 milioni di euro. Il Napoli si è spinto sino al 25 milioni per Ndoye, arriverebbe a trenta ma con fatica; e quanto a Beukema, che pure interessa sul serio, il tetto sarebbe stato fissato intorno ai 20 milioni di euro. Insomma, una distanza evidente, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Bologna e Napoli si sono accomodati al tavolo erano entrambe consapevoli delle distanze siderali tra domande ed offerta: lo sapeva Giovanni Sartori, il diesse rossoblù, e lo percepiva Giovanni Manna, l’omologo partenopeo. Perché se solo su Ndoye (25 a ottobre) c’era quella voragine di quindici milioni, è chiaro che sarebbe diventato tutto maledettamente più complicato aggiungendoci Beukema (27 a novembre)".