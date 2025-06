Beukema-Ndoye, c'è distanza ma si tratta! Cds: spunta pedina decisiva?

Ndoye-Beukema, si tratta col Bologna. Piacciono entrambi ma sono cari, costano tanto, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Nessun affondo, ancora, ma la strada è stata tracciata. L’incontro non ha portato alla classica fumata bianca, ma nemmeno a chiusure. Le parti si sono confrontate sulle rispettive valutazioni, con il Napoli che ha ribadito il forte interesse per Ndoye.

Lo svizzero è considerato uno degli esterni ideali e ha chiesto informazioni più approfondite anche su Beukema, profilo che il club segue da tempo per completare il reparto difensivo. C’è ancora distanza tra le parti, sia a livello economico che nelle possibili contropartite. Il Bologna, infatti, ha mostrato interesse per Alessandro Zanoli, che potrebbe entrare nell’affare come pedina di scambio parziale.