Ufficiale Piaceva al Napoli, ora Bijol lascia l'Udinese: l'annuncio in Premier League

Adesso è anche ufficiale: il difensore Jaka Bijol lascia l'Udinese e si appresta a vivere un'esperienza in Premier League, con la nobile maglia del Leeds neopromosso. Il club inglese annuncia l'acquisto titolo definitivo del 26enne centrale della Nazionale slovena, che ha sottoscritto con il club in maglia bianca un contratto fino al 30 giugno del 2030.

Le cifre del trasferimento di Bijol dall'Udinese al Leeds sono da giocatore importante: l'accordo è stato raggiunto per 22 milioni di euro, comprensivi di bonus. Di questi, circa il 10% andranno nelle casse del CSKA Mosca, società che nell'estate 2022 cedette il calciatore classe '99 al club friulano per quattro milioni di euro.

Bijol è stato a lungo accostato anche a delle squadre di Serie A, su tutte l'Inter, ma il suo futuro sarà in Premier League. E intanto l'Udinese si è già mossa per sostituirlo con Nicolò Bertola, centrale classe 2003 in scadenza con lo Spezia che ha già svolto le visite mediche con i bianconeri nella struttura capitolina di Villa Stuart. La sensazione però è che oltre al giocatore di Carrara arriverà anche un altro centrale. Nel mirino ci sono Jay Idzes del Venezia a Saba Goglichidze, centrale georgiano classe 2004 di proprietà dell'Empoli.