Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 21ª giornata

Oggi alle 07:20Serie A
di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 21ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Bellanova, Kossonou (Coppa d'Africa), Lookman (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Felici, Mina, Folorunsho, Deiola
Squalificati: nessuno

COMO
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

CREMONESE
Indisponibili: Payero, Sarmiento
Squalificati: Pezzella

FIORENTINA
Indisponibili: Dzeko, Lamptey, Richardson, Viti
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Cornet, Ekuban, Gronbaek, Siegrist
Squalificati: nessuno

INTER
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Gatti, Rugani, Milik, Conceiçao
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Basic, Gigot, Patric, Dele-Bashiru (Coppa d'Africa), Dia (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

LECCE
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

MILAN
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

NAPOLI
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

PARMA
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata

PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Nzola, Vural, Albiol, Denoon, Durosinmi, Lusuardi, Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Squalificati: Caracciolo

ROMA
Indisponibili: Bailey, Gollini, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk, El Aynaoui (Coppa d'Africa), N'Dicka (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Thorstvedt, Volpato, Candé, Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Savva, Schuurs, Ilic, Pedersen, Masina (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Buksa, Bayo (Coppa d'Africa)
Squalificati: Zaniolo

VERONA
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata