Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 21ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 21ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Bellanova, Kossonou (Coppa d'Africa), Lookman (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Felici, Mina, Folorunsho, Deiola
Squalificati: nessuno
COMO
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
CREMONESE
Indisponibili: Payero, Sarmiento
Squalificati: Pezzella
FIORENTINA
Indisponibili: Dzeko, Lamptey, Richardson, Viti
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Cornet, Ekuban, Gronbaek, Siegrist
Squalificati: nessuno
INTER
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Gatti, Rugani, Milik, Conceiçao
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Basic, Gigot, Patric, Dele-Bashiru (Coppa d'Africa), Dia (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
LECCE
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
MILAN
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
NAPOLI
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
PARMA
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Nzola, Vural, Albiol, Denoon, Durosinmi, Lusuardi, Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Squalificati: Caracciolo
ROMA
Indisponibili: Bailey, Gollini, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk, El Aynaoui (Coppa d'Africa), N'Dicka (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Thorstvedt, Volpato, Candé, Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Savva, Schuurs, Ilic, Pedersen, Masina (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Buksa, Bayo (Coppa d'Africa)
Squalificati: Zaniolo
VERONA
impegnato prima nel recupero della 16ª giornata
