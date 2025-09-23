Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 5ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 5ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Scamacca, Ederson, De Ketelaere, Scalvini, Hien (in dubbio), Zalewski (in dubbio)
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana, Pobega, Bonifazi
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Luvumbo
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt, Dossena
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Sarmiento, Payero, Vardy (in dubbio), Collocolo (in dubbio)
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Cornet, Onana
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Miretti, Milik
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Vecino, Lazzari, Dele-Bashiru (in dubbio)
Squalificati: Belahyane, Guendouzi,
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Pierret, Rafia
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Leao (in dubbio), Maignan (in dubbio), Jashari
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Buongiorno (in dubbio)
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Hernani, Valenti (in dubbio), Almqvist (in dubbio)
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Denoon, Tourè (in dubbio)
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Bailey, Dybala
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Skjellerup, Walukiewicz
Squalificati:nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Sazonov, Simeone (in dubbio)
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Padelli, Bayo, Lovric
Squalificati: Okoye
VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini, Mosquera, Fallou Cham, Harroui, Gagliardini
Squalificati: nessuno
