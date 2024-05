Sirene arabe per Allegri, ma prima deve risolvere con la Juve: tutto in mano agli avvocati

L'ormai ex tecnico della Juventus - scrive La Gazzetta dello Sport - è corteggiato, come un'estate fa, dalle sirene arabe

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? L'ormai ex tecnico della Juventus - scrive La Gazzetta dello Sport - è corteggiato, come un'estate fa, dalle sirene arabe ma per accettare una delle ricche offerte provenienti dalla Saudi Pro Leqgue, dovrà prima risolve la sua situazione con la Juventus.

Si tratta sulla buonuscita

Tutto è in mano agli avvocati dopo le contestazioni disciplinari che il club gli ha mosso, costategli l’esonero dopo la finale di Coppa Italia. Si cerca una strada per evitare di andare in causa, arrivando a una transazione. La prima proposta di 14 milioni di euro lordi fatta dall’allenatore (a fronte dei 20 che dovrebbe percepire per l’ultimo anno di contratto, staff compreso) è stata rifiutata. Il club bianconero punta ad abbassare la cifra.

Il comunicato della Juventus su Allegri dello scorso 17 maggio

"La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta".