Supercoppa, i Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 65% delle volte: tutti i numeri

Tutto pronto per la trentottesima edizione della finale di EA SPORTS FC Supercup, la quindicesima giocata fuori dai confini nazionali e la sesta in Arabia Saudita. Sarà quindi sfida tra i Campioni d`Italia in carica e i detentori della Coppa Italia Frecciarossa come avvenuto dal 1988 al 2022, anche se nelle edizioni del 1995, 2000, 2006, 2010 e dal 2015 al 2018 compresi la finale è stata giocata dalla squadra finalista di Coppa a causa del ‘double’ dei Campioni. Dopo Inter e Milan, capaci di trionfare nelle ultime due edizioni, le prime con la formula della final four, domani una tra Napoli e Bologna potrà scrivere il suo nome nell’albo d’oro della competizione.

Fino a questo momento i Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 65% delle occasioni (24 su 37), mentre i detentori della Coppa Italia hanno vinto 10 volte. L’anno scorso per la prima volta ha vinto la seconda classificata del campionato precedente. In cinque occasioni, l’ultima nel 2016, vittoria del Milan sulla Juventus, per assegnare la Coppa è stato necessario battere i calci di rigore. Se per il Bologna si tratta di esordio assoluto nella competizione e in finale, il Napoli è alla sesta partecipazione e alla sesta finale: due le vittorie, nelle edizioni 1990 e 2014, battendo la Juventus in entrambe le occasioni.

Il primo trionfo arrivò dopo un perentorio 5-1 all’allora San Paolo con Maradona in campo, l’ultimo il 22 dicembre 2014, ai rigori con errore decisivo di Pereyra, dopo il 2-2 al termine dei tempi supplementari con doppiette di Tevez e Higuain. Il bilancio azzurro nella competizione è di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in 7 match disputati, con 14 gol segnati e 10 subiti. I migliori marcatori del Napoli nella Supercoppa sono Careca, Higuain, Silenzi e Zerbin, tutti a 2 reti ed autori di doppiette. Paulo Dybala e Lautaro Martinez guidano la classifica marcatori con 4 reti, seguiti da Samuel Eto`o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Andrij Shevchenko a tre. Tra gli allenatori Simone Inzaghi guida la classifica dei tecnici più vincenti con cinque vittorie davanti a Fabio Capello e Marcello Lippi a quattro. A tre Max Allegri che potrebbe essere raggiunto da Antonio Conte in caso di vittoria.