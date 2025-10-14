Torino, due dubbi per Baroni: in due rischiano di saltare il Napoli
Torino che rischia di perdere due giocatori per la partita di sabato contro il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ci sono due calciatori della rosa a disposizione di Baroni che restano in forte dubbio per l’impegno di campionato del fine settimana: sono il difensore albanese Ismajli e il centrocampista inglese Anjorin. Il primo è alle prese con un problema di natura muscolare, mentre il secondo soffre da settimane di una fastidiosa farcite plantare ad entrambi i piedi ma con dolore più acuto al piede sinistro".
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
