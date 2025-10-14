Torino, due dubbi per Baroni: in due rischiano di saltare il Napoli

Torino, due dubbi per Baroni: in due rischiano di saltare il NapoliTuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

Torino che rischia di perdere due giocatori per la partita di sabato contro il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ci sono due calciatori della rosa a disposizione di Baroni che restano in forte dubbio per l’impegno di campionato del fine settimana: sono il difensore albanese Ismajli e il centrocampista inglese Anjorin. Il primo è alle prese con un problema di natura muscolare, mentre il secondo soffre da settimane di una fastidiosa farcite plantare ad entrambi i piedi ma con dolore più acuto al piede sinistro".