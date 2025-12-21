Vittoria dal dischetto: il Torino passa al Mapei Stadium, Sassuolo battuto di misura

vedi letture

Il Torino espugna il Mapei Stadium grazie a una prova di grande concretezza, superando il Sassuolo 1-0 con un rigore decisivo trasformato da Vlasic. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Cheddira, fermato però dalla posizione di fuorigioco. I granata rispondono con una ripartenza fulminea: Tameze recupera palla su un opaco Matic e lancia Vlasic, Muric respinge ma Doig travolge Adams. Il rigore inizialmente concesso viene però annullato dal VAR per un fallo precedente del Torino. Prima dell’intervallo arriva un’altra grande chance per gli ospiti, ma Zapata spreca calciando alto da ottima posizione.

La ripresa mantiene lo stesso equilibrio, nonostante i cambi di Baroni e Grosso. A spezzare l’equilibrio è ancora Doig, protagonista in negativo: il terzino del Sassuolo commette fallo su Simeone in area e questa volta non ci sono dubbi. Vlasic dal dischetto è freddo, spiazza Muric e firma il gol che decide la partita. Nel finale il Sassuolo prova a reagire, rendendosi pericoloso solo con Konè, ma il Torino difende con ordine e porta a casa tre punti preziosi, capitalizzando al massimo le poche occasioni create.