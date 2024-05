È finita tra la Gevi Napoli e Tyler Ennis, rescissione consensuale: la nota del club

Finisce qui la storia tra la Generazione Vincente Napoli Basket e Tyler Ennis: le due parti hanno risolto di comune accordo il rapporto contrattuale

Finisce qui la storia tra la Generazione Vincente Napoli Basket e Tyler Ennis: le due parti hanno risolto di comune accordo il rapporto contrattuale, che era in scadenza il 30 giugno 2024. Attraverso un comunicato sul proprio sito e sui canali social ufficiali, la società partenopea ha voluto ringraziare il cestista canadese per il suo contributo apportato al club.

La nota della Ge-Vi Napoli: "La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l’atleta Tyler Ennis (scadenza 30 Giugno 2024). La società ringrazia Tyler per la professionalità e l’impegno profusi nel corso di questa bellissima stagione e gli augura un sincero in bocca al lupo per le esperienze future".

Il cestista canadese classe 1994, con esperienza in NBA e in Turchia, era approdato alla Generazione Vincente Napoli Basket, militante nella massima serie italiana, il 3 settembre 2023. Il 18 febbraio 2024 ha preso parte alla storica impresa dei partenopei nella vittoria della Coppa Italia, aggiungendo così un altro trofeo al proprio Palmarès personale, dopo la Coppa di Turchia (vinta col Fenerbahce nel 2019).