Ufficiale Napoli Basket, comincia la nuova era: presentato il progetto e il nuovo logo

vedi letture

Si è tenuta oggi, a bordo della MSC "Magnifica", la conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario del Napoli Basket. Hanno partecipato il Presidente Matt Rizzetta, il socio Dan Doyle, il nuovo General Manager James Laughlin ed il Coach Alessandro Magro, insieme a tutti i componenti del nuovo assetto societario del Club azzurro. L’evento ha rappresentato l’opportunità per svelare ai media e ai numerosi sponsor presenti il nuovo logo ufficiale della società azzurra.

Dichiarazioni del Presidente Matt Rizzetta: "Il nostro progetto sarà basato su un insieme di valori, unicamente napoletani, iniziando da quelli familiari. La comunità napoletana è internazionale, globale, ma legata a valori che tutti noi condividiamo. Noi cercheremo di creare una famiglia che porta avanti uno sport forse secondario in Italia, ma che in America è di assoluto rilievo. Questo progetto sarà ambizioso, ma ci vorrà la giusta programmazione, senza fare inutili proclami che non hanno nulla a che fare con il nostro spirito di umiltà. Inizieremo fin da subito con un progetto importante, ma intelligente. Ciò che chiedo è l'opportunità di guadagnare la vostra fiducia, imparando e migliorando ed alzando l'asticella in ottica futura. Sarà un progetto anche di rilievo internazionale, ci stiamo già muovendo in America per creare delle sinergie che ci potranno dare un valore aggiunto. Non sarà facile, ma con il giusto lavoro, possiamo aprirci ad un mercato internazionale che altre squadre in Italia non hanno. Sono un tifoso della NBA, cresciuto quando Shaq dominava, ha un appeal globale, tutti lo riconoscono in modo simpatico e rispettoso. Abbiamo discusso il progetto con lui e il suo manager, anche lui innamorato del progetto, Shaq è un uomo del popolo. Penso che possiamo dire che in un modo o nell'altro farà parte di questo progetto”.

Dichiarazioni di Dan Doyle: "Sono molto felice di essere qui. La mia famiglia è originaria di questa terra. Io sono un uomo di business, anche se la mia famiglia è molto legata al basket. Il progetto di Matt Rizzetta mi ha colpito molto e ho deciso di sposarlo. Quando costruisci un'organizzazione è come un'azienda, parte tutto dalle persone. Faremo passo dopo passo, ci piacerebbe vincere subito, ma sarà un processo, bisognerà fare le cose nel modo giusto. Puntiamo ad avere la giusta "culture". Sarò special advisor di Matt Rizzetta, siamo molto seri con questo progetto, quando facciamo qualcosa lo vogliamo fare al meglio".

Dichiarazione di James Laughlin: "Questa è la prima volta in Italia per me. Noi non abbiamo un pulsante da premere per operare immediatamente, ma dobbiamo fare tutto step by step, prendendo le giuste decisioni. Cercheremo di fare il meglio per la città e per la squadra di Napoli. Quello che porterò qui sarà la mia cultura del lavoro. La pallacanestro è pallacanestro ovunque. Vogliamo cercare di trovare i giocatori più adatti alle nostre esigenze. Essere allineati sulla cultura del basket è fondamentale per pensare in grande. Coach Magro è la persona giusta per guidare la squadra. Ne sono convinto sin dal primo momento che ho avuto un contatto con lui".

Dichiarazioni di Coach Magro: "Come con Brescia prendo in eredità una squadra che si è salvata, ma va ricostruita. Con loro iniziammo 3-6, poi dopo la pausa FIBA centrammo il record di 14 vittorie di fila e chiudemmo la stagione 21-9. Per riuscirci allora avevamo una squadra che con la Napoli del futuro dovrà avere una parola in comune: condivisione. Condividere palla in attacco e sforzi in difesa, che lotti insieme e che mostri qualcosa in più dal punto di vista fisico, atletico e di motivazione. Sapete bene come giocano le mie squadre. In relazione alla costruzione della squadra, non vogliamo firmare giocatori che vengono qui senza la motivazione giusta per crescere, inoltre vorrei sfruttare la mia ultima esperienza in Lituana ed integrarla al mio modo di allenare. Ho scelto Napoli perché certe scelte le fai con il cuore e questa città è un posto unico, con un fuoco che non si spegne mai e con un potenziale enorme".