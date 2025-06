Napoli Basket, pres. Rizzetta: “Niente proclami, ma progetto ambizioso! Su O'Neal…”

A bordo della MSC "Magnifica" si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario del Napoli Basket. Presenti all’appuntamento il Presidente Matt Rizzetta, il socio Dan Doyle, il nuovo General Manager James Laughlin e il coach Alessandro Magro, affiancati da tutti i membri della rinnovata struttura dirigenziale del club. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il nuovo logo ufficiale del Napoli Basket, simbolo di una nuova identità visiva e gestionale che guarda con ambizione al futuro.

Queste le dichiarazioni del Presidente Matt Rizzetta: "Il nostro progetto sarà basato su un insieme di valori, unicamente napoletani, iniziando da quelli familiari. La comunità napoletana è internazionale, globale, ma legata a valori che tutti noi condividiamo. Noi cercheremo di creare una famiglia che porta avanti uno sport forse secondario in Italia, ma che in America è di assoluto rilievo. Questo progetto sarà ambizioso, ma ci vorrà la giusta programmazione, senza fare inutili proclami che non hanno nulla a che fare con il nostro spirito di umiltà. Inizieremo fin da subito con un progetto importante, ma intelligente. Ciò che chiedo è l'opportunità di guadagnare la vostra fiducia, imparando e migliorando ed alzando l'asticella in ottica futura. Sarà un progetto anche di rilievo internazionale, ci stiamo già muovendo in America per creare delle sinergie che ci potranno dare un valore aggiunto. Non sarà facile, ma con il giusto lavoro, possiamo aprirci ad un mercato internazionale che altre squadre in Italia non hanno. Sono un tifoso della NBA, cresciuto quando Shaq dominava, ha un appeal globale, tutti lo riconoscono in modo simpatico e rispettoso. Abbiamo discusso il progetto con lui e il suo manager, anche lui innamorato del progetto, Shaq è un uomo del popolo. Penso che possiamo dire che in un modo o nell'altro farà parte di questo progetto”.