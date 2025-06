Napoli Basket, Magro: “Vogliamo squadra operaia. Gentile e Crosswell? Fondamentali”

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal', su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il nuovo coach del Napoli Basket, Alessandro Magro: “Mi sto ambientando in questi primi giorni napoletani, l’entusiasmo è a mille. Sono fortemente convinto che la passione per la pallacanestro sia viva, nonostante la presenza di un Napoli Calcio vincente. L’obiettivo è che ci sia sempre tanta gente al Palazzetto. Sarà importante che ci sia sostegno al nostro nuovo progetto, la nuova proprietà ha avuto la forza di voler investire e farlo in un progetto molto lungo. Vogliamo una squadra operaia che sappia sporcarsi le mani e mettere il Napoli Basket dove merita di stare e speriamo che ci resti a lungo.

Prima di accettare questa sfida dopo l’esperienza all’estero avevo altre possibilità, però è stata una scelta di pancia e di cuore, vale la pena cercare di creare qualcosa di speciale qua, ho visto ambizione ed entusiasmo. La nuova proprietà vuole fare le cose seriamente e farlo passo dopo passo, per me sarà un onore essere il loro volto e ripagare la fiducia della società e del pubblico. Stiamo individuando i profili migliori per cercare giocatori più affini alla mia idea di pallacanestro, una pallacanestro molto simile a quella della mia Brescia che era una pallacanestro di condivisione sia in attacco che in difesa. Vogliamo creare qualcosa insieme. Spero che la qualità del gioco sia di qualità come quella della Brescia targata Magro.

Crosswell mi è piaciuto subito tantissimo, l’ho incontrato in Lituania, è un grande lavoratore, può essere dominante vicino a canestro, il prototipo del giocatore moderno in quel ruolo lì. Gentile lo conosco da tantissimo tempo può essere utile all’interno del gruppo, avrò la necessità ed il bisogno di lui che dovrà diventare il famoso soldato all’interno del gruppo”.