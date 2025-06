Ufficiale Napoli Basket, arriva un altro rinforzo: preso la guardia/ala Faggian

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’atleta Leonardo Faggian, guardia/ala di 195 cm nato il 6 febbraio del 2004 a Treviso. Faggian inizia il percorso nella sua città natale e con le giovanili del Treviso Basket raggiunge una Finale Nazionale Under 15, due Finali Nazionali Under 19 e per due volte la Final Eight della IBSA Next Gen Cup. Nella stagione 2020-21 viene aggregato alla prima squadra in Serie A1 e nell’annata successiva raccoglie 6 presenze maturando esperienza anche in Basketball Champions League.

La consacrazione di Faggian avviene nella stagione 2022/23 dove in 24 partite registra la media 12 minuti e 3.2 punti di media contribuendo in maniera importante alla salvezza di Treviso. Aumenta il suo apporto nella stagione 2023-24 con 25 presenze, in 10.8 minuti di media segnando 1.4 punti per match tanto da essere inserito tra i 5 migliori Under 22 di LBA. Nella passata stagione disputa un campionato importante in serie A2 con la Scaligera Verona giocando ben 38 gare con la media 20.5 minuti e 6.1 punti a partita. Faggian con la maglia azzurra della Nazionale ha giocato nel 2019 con la rappresentativa Under 16 e disputato con la Under 20 il Campionato Europeo 2023.