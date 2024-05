Gevi Napoli Basket, arriva l'americano Zach Copeland: "Perfetto per il nostro gioco"

Nella scorsa stagione in Bundesliga con la quotata formazione del Bamberg Baskets ha confermata una media di oltre 17 punti a partita

Fonte: Napoli Basket

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale, con possibilità di uscita bilaterale al termine della prima stagione sportiva, con l’atleta statunitense Zach Copeland. La guardia di 193cm, è nata nel 1997 ad Oakland, in California. Inizia la propria carriera nel Berkeley High School. Prosegue il suo percorso all’Università dividendosi tra il City College di San Francisco, e l’Illinois State University. La sua prima esperienza in Europa è in Gran Bretagna, con la squadra dei Bristol Academy Flyers. Nella stagione 2021-22, Copeland gioca da protagonista in Ucraina con il Kryvbas dove fa registrare il suo career-high con 46 punti realizzati. Fa molto bene anche in Finlandia con Loimaa Bisons, dove realizza oltre 18 punti di media, con il 40% da tre, insieme a 4 rimbalzi e 3 assist.

Copeland arriva in Italia nella stagione 2022-23 dove gioca da assoluto protagonista in serie A2 con Pistoia trascinandola al ritorno in LBA, e segnando quasi 17 punti di media a partita, con il 39.3% di realizzazione dall’arco. Nella scorsa stagione si trasferisce in Germania dove gioca in Bundesliga con la quotata formazione del Bamberg Baskets confermando una media di oltre 17 punti a partita, con 4,2 assist, e quasi il 40% di realizzazione nel tiro da tre.

Dichiarazione Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Con l’arrivo di Copeland apriamo il mercato della prossima stagione 2024/25. Abbiamo seguito Zach per tutto l’anno, lo consideriamo un giocatore molto importante che durante la stagione ha confermato tutto quello di buono che pensavamo di lui. È giovane, con grandi margini di crescita, ed è un realizzatore che ha disputato un grande campionato, in una squadra europea molto importante e storica, come il Bamberg. È inoltre capace di assistere i compagni di squadra, avendo realizzato la media di 4,2 assist a gara. Pensiamo sia un giocatore perfetto per lo stile di gioco che vuole il nostro coach Milicic. Le sue caratteristiche fisiche vanno molto bene con le idee sulle quali vogliamo lavorare nella prossima stagione.”

Dichiarazione di Zach Copeland:

“Saluto tutti i tifosi di Napoli. Sono davvero entusiasta di tornare in Italia, e dare il massimo per il club e la città di Napoli. Non vedo l’ora che inizi una stagione divertente, e di successo. Ci vediamo presto!”