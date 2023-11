Gevi Napoli Basket non si ferma più: batte pure Treviso, terza vittoria di fila

Battuta anche Treviso, al termine di una gara appassionante, che resta dunque a zero.

La GeVi Napoli Basket non si ferma più. Battuta anche Treviso, al termine di una gara appassionante, che resta dunque a zero. 76-79 il finale, a Treviso non basta il 20+9 di Mezzanotte, straordinario ma sfortunato nel finale con la palla persa decisiva, ed i 16 di Harrison. Napoli vola con i 18 di Zubcic e i 19 di Pullen.