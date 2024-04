GeVi Napoli Basket spezza l'incantesimo negativo! Battuta Sassari nello scontro diretto

La GeVi Napoli Basket torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive, battuta la diretta rivale per il playoff Dinamo Sassari 88-79.

La GeVi Napoli Basket torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive, battuta la diretta rivale per il playoff Dinamo Sassari 88-79. Nell'ultimo quarto al PalaBarbuto Ennis sale in cattedra e Napoli vola a più 14 sul punteggio di 81-67. Le bombe di uno scatenato Jefferson riportano Sassari a meno 10 a tre dalla fine 83-73. Sale la tensione nel finale. La posta in palio è importantissima per le due squadre. Sassari sbaglia molto nel finale, e la Gevi controlla il meritato vantaggio sono alla fine tornando al successo staccando i sardi di due punti il classifca al nono posto.

Tabellino: Zubcic 19, Owens 15, Sokolowski 13, Ennis 12, Pullen 11, Lever 11, Brown 7, De Nicolao, Mabor, Bamba ne, Saccoccia ne, Ebeling ne.