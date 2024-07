Ufficiale GeVi Napoli, ingaggiata l'ala britannica Deane Alexander Williams

vedi letture

Nell’ultima stagione ha giocato con l’EWE Oldenburg chiudendo con la media di 6.9 punti a gara in campionato

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale, con l’atleta britannico Deane Alexander Williams. L’ala piccola-ala forte di 203 cm, è nato nel 1996 a Bath in Inghilterra. Inizia la propria carriera nel proprio paese con i Bristol Flyers. Prosegue nella NCAA il suo percorso all’Augusta University Jaguars giocando quattro stagioni dal 2015 al 2019. La sua prima esperienza in Europa è in Islanda, dove gioca con la squadra dei Keflavik.

Nella stagione 2021-22, Williams si trasferisce in Francia nel Saint-Quentin. Disputa gli ultimi due campionati in Germania. Nella stagione 2022-23 con il Telekom Bonn raggiunge la media di 5.8 punti a partita in campionato, e trionfa in Europa con la sua squadra vincendo e giocando da protagonista la Basketball Champions League dove disputa 17 partite con la media di 5.0 punti a gara. Nell’ultima stagione ha giocato con l’EWE Oldenburg chiudendo con la media di 6.9 punti a gara in campionato, e disputando anche la Basketball Champions League. Con la nazionale britannica ha disputato nel 2015 il campionato d’Europa under 20.

“Deane è un giocatore molto importante per noi, potrà giocare sia da 3 che da 4. Due anni fa Williams ha vinto la Champions League con il Bonn in Germania, dunque è un giocatore che sa come vincere e come aiutare la squadra a farlo, e per noi è una qualità molto importante. Con lui inseriamo un giocatore capace di fare cose per se stesso, ma che aiuta tanto la squadra, con grande capacità difensiva, e con gioco verticale. È pronto sempre a fare ciò che l’allenatore chiede, senza dubbio un giocatore perfetto per Coach Milicic.”“È un grande piacere far parte di questo club. Non vedo davvero l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff tecnico, e tutti i componenti della società del Napoli Basket. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di avere il supporto dei nostri tifosi, e di competere per il campionato in questa stagione!”