Ufficiale Napoli Basket, accordo biennale con l’atleta USA Jordan Hall: l'annuncio

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con uscita bilaterale al termine della prima stagione sportiva, con l’atleta USA Jordan Hall. L’ala di 202 cm, è nata nel 2002 a Wildwood (New Jersey). Inizia la sua carriera con i Saint Joseph’s Hawks nella NCAA giocando due stagioni dal 2020 al 2022.

Successivamente riceve la prestigiosa chiamata in NBA con i San Antonio Spurs all’inizio della stagione 2022-23 dove disputa 9 gare con la media di 3.1 punti realizzati a partita, giocando 9.2 minuti a gara. Nel corso della stessa stagione si trasferisce poi in G-League con gli Austin Spurs (10,3 punti di media e 6.2 rimbalzi a gara), mentre lo scorso anno sempre in G-League, ha giocato con i Long Island Nets con 6.7 punti realizzati di media a partita e 4.0 rimbalzi. L’arrivo a Napoli è la sua prima esperienza in Europa.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva della S.S. Napoli Basket:

“Jordan è un giocatore polivalente, con una taglia fisica importante, ed in possesso di talento tecnico. Hall è un giocatore di posizione 3 che può anche portare palla. Un atleta moderno che arriva a Napoli per fare la sua prima esperienza in Europa, senza dubbio un giocatore che potrà crescere molto durante la stagione.”

Dichiarazione di Jordan Hall:

“Sono davvero felice di far parte di questa grande squadra, e sono super entusiasta di mettermi al lavoro.”