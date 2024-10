Napoli Basket ancora a zero punti, coach Milicic: "Non riusciamo a cambiare l'inerzia"

Il coach della S.S. Napoli Basket, Igor Milic, ha parlato così al termine di una partita combattuta e lottando fino alla fine contro la EA7 Emporio Armani Milano “Purtroppo non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della stagione. Questa è stata una partita dura, sfortunatamente è arrivata anche un’altra sconfitta. In alcuni momenti abbiamo giocato anche bene, in altri abbiamo commesso degli errori, abbiamo lasciato tirare i loro migliori tiratori, oppure abbiamo commesso falli in situazioni in cui non avremmo dovuto farlo.

È un’altra partita in cui abbiamo commesso più falli degli avversari, ed abbiamo tirato meno tiri liberi degli avversari. Credo che la nostra squadra meriti maggiore rispetto. Tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno lottato duramente, cercando di portare a casa la vittoria. Ci sono state situazioni in cui siamo stati sfortunati, abbiamo perso qualche rimbalzo che non abbiamo controllato e abbiamo concesso qualche canestro facile, ma abbiamo giocato la partita al ritmo che volevamo e tutti hanno giocato con il cuore.”