Ufficiale Napoli Basket, dopo gli arrivi ecco un taglio: Williams ai saluti

vedi letture

Dopo gli arrivi di Green e Bentil, il Napoli Basket taglia Deane Williams. Di seguito il comunicato ufficiale del sodalizio partenopeo: "La S.S. Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il contratto che legava il Club all’atleta di nazionalità inglese Deane Williams. Ringraziamo Deane per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguriamo il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale".