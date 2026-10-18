Tuttonapoli Allegri a rischio? Da Slot a Motta, ecco 14 tecnici liberi per un eventuale cambio

Napoli, Allegri sotto pressione dopo il ko col Venezia: nessuna decisione sull'esonero. Da Conte a Guardiola, i possibili sostituti.

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli torna al centro delle discussioni dopo la clamorosa sconfitta per 1-0 contro il Venezia di Davide Nicola. Il ko dello stadio Penzo, arrivato contro una squadra ancora ferma a zero punti prima della partita, ha ulteriormente alimentato il malcontento dei tifosi azzurri. I risultati deludenti e le difficoltà della squadra nel trovare continuità stanno inevitabilmente aumentando la pressione sull'allenatore livornese. Al momento, tuttavia, non risultano valutazioni in corso da parte della società su un possibile esonero. La priorità resta quella di invertire la rotta, a cominciare dalla delicata sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, in programma martedì al Maradona.

Esonero Allegri, chi potrebbe subentrare? Da Conte e Guardiola a Thiago Motta: i nomi disponibili

Qualora il presidente Aurelio De Laurentiis decidesse di cambiare guida tecnica, il mercato degli allenatori offrirebbe diverse possibilità. Tra i profili indicati come attualmente liberi figurano anche tecnici già accostati in passato al Napoli, oltre a nomi di grande prestigio internazionale. Antonio Conte, reduce dall'addio alla panchina azzurra, rappresenterebbe un eventuale ritorno, mentre tra le alternative più importanti spiccano Pep Guardiola, Julian Nagelsmann e Arne Slot. Non mancano profili con esperienza in Serie A, come Stefano Pioli, Thiago Motta, Igor Tudor e Roberto D'Aversa.

L'elenco degli allenatori indicati come liberi:

Pep Guardiola – ex Manchester City

Antonio Conte – ex Napoli

Rafa Benitez – ex Panathinaikos

Julian Nagelsmann – ex commissario tecnico della Germania

Arne Slot – ex Liverpool

Sergio Conceicao – ex Milan e Al-Ittihad

Stefano Pioli – ex Fiorentina

Thiago Motta – ex Juventus

Igor Tudor – ex Tottenham

Roberto D'Aversa – ex Torino

Didier Deschamps – ex commissario tecnico della Francia

Gareth Southgate – ex commissario tecnico dell'Inghilterra

Vincenzo Montella – ex commissario tecnico della Turchia

Ernesto Valverde – ex Athletic Bilbao

Si tratta di un elenco di possibili alternative, non di una lista di candidati contattati dal Napoli. Le rispettive disponibilità contrattuali andrebbero inoltre confermate prima di ipotizzare eventuali trattative. Per il momento, dunque, Allegri resta alla guida degli azzurri, ma i prossimi risultati - inevitabilmente - potrebbero diventare determinanti per il suo futuro.