Amorim su Garnacho: "Ha talento, ma deve cambiare modo di giocare. Sta crescendo..."

Mentre il Napoli continua a trattare con l'entourage del calciatore e con lo United per far abbassare la valutazione economica del suo cartellino, Ruben Amorim parla di Alejandro Garnacho in conferenza stampa prima della gara contro il Southampton.

L'allenatore del Manchester United si è espresso così sull'argentino, anni 21, che tanto piace al club azzurro come sostituto di Kvaratskhelia, ormai diretto al Psg: "Garnacho ha talento, è chiaro, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni, come in passato. Io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra per raggiungere la porta avversaria. Ma in allenamento sta migliorando. Nell'ultima è partito da titolare, vedremo per la prossima", in riferimento alla sfida di oggi contro il Southampton in Premier League. La partita avrà inizio alle ore 21.

Garnacho, tre gol in campionato, ha ritrovato la maglia da titolare proprio in Fa Cup contro l'Arsenal domenica scorsa (suo l'assist decisivo a Fernandes). Lo United con l'arrivo di Amorim gioca con i due esterni dietro la punta che giocano molto dentro al campo nel 3-4-2-1.