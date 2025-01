Repubblica - Kvara-Psg, la scelta è stata sua ma il Napoli l'ha condivisa

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica torna a parlare dell'addio di Kvara, direzione Psg, tra retroscena e curiosità: "Una scelta sua, certo, ma ampiamente condivisa. Se la cessione a gennaio del campione georgiano non fosse stata economicamente provvidenziale pure per il Napoli, infatti, è lecito pensare che De Laurentiis si sarebbe messo di traverso, anche se l’obiettivo stagionale del ritorno in Champions è già stato con largo anticipo ipotecato".

Il georgiano intanto ieri ha salutato la squadra prima di partire per Parigi.

