FOTO - ADL presenta le medaglie per lo Scudetto: "E' il riscatto di Napoli! Mai più mani su città, siamo rinati!"

Alla Zecca di Stato nella giornata odierna sono state presentate, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis e del capitano Giovanni Di Lorenzo, le due medaglie celebrative per la vittoria del terzo Scudetto del Napoli, una in oro e l'altra in argento, entrambe con logo del club e data della stagione vincente. Il patron azzurro durante la presentazione si è espresso così:

"La vittoria di questo scudetto trascende da una semplice vittoria. Napoli da troppo tempo è oppressa e piegata sul dominio degli altri, questo scudetto è la rinascita della città, una grande occasione di riscatto. Tra gli Anni ’60 e ’90 abbiamo avuto il colera, il terremoto: c’è un film di Francesco Rosi dal titolo ‘Le mani sulla città’. Ecco, non ci devono più essere mani sulla città di Napoli. Siamo rinati e ci aspetta un futuro luminoso"; le parole del presidente riportate da SportFace.