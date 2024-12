Ufficiale Infortunio Buongiorno, che tegola! C'è frattura: il bollettino della SSC Napoli

Una tegola enorme per il Napoli: Alessandro Buongiorno si è infortunato in allenamento, riportando la frattura ai processi traversi di due vertebre lombari. L'ex Torino da domani comincerà la riabilitazione. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla SSC Napoli:

"Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione".