KKN - Il Napoli ha bloccato Gutierrez! C'è accordo col calciatore, i dettagli

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per regalare ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile. Oggi Luca Marianucci firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri, ma il centrale classe 2004 non sarà l'unico colpo in difesa. Infatti, si punta anche a un laterale sinistro per infoltire la fascia di Spinazzola e Olivera: il nome più caldo è quello di Miguel Gutierrez del Girona.

Stando a quanto rivelato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', la società azzura avrebbe già un accordo con il calciatore spagnolo. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha bloccato Gutierrez del Girona! C'è l'accordo con il calciatore per un contratto di cinque anni. Gli azzurri nei prossimi giorni con il direttore sportivo Giovanni Manna andranno all'affondo per perfezionare l'acquisto. Bisogna solo trovare l'accordo con il Girona. Manna è stato favoloso: tanti volevano Gutierrez ma lui ha anticipato tutti".