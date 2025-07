Ufficiale Castel di Sangro, il programma: 5 amichevoli, presentazione squadra e non solo

vedi letture

Dopo il ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli inizia la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro. Tanti appuntamenti e ben cinque amichevoli per i campioni d'Italia in Abruzzo. A svelare il programma ufficiale attraverso i propri account social, è stato lo stesso club azzurro. Di seguito la programmazione completa.

mercoledi 30 luglio

Allenamento -17:30

giovedi 31 luglio

Allenamento mattutino -10:30

Post allenamento firme con i tifosi con 8 glocatori

Allenamento pomeridiano- 18:15

venerdi 1 agosto

Allenamento -18:15

Incontro con 4 calciatori Piazza del Plebiscite -20:00

sabato 2 agosto

Presentazione Francobollo Palazzetto dello Sport -11.00

Allenamento -18:15

domenica 3 agosto

Amichevole vs BREST -19:00

lunedi 4 agosto

Amichevole vs CASERTANA -10:00

Allenamento -18-15

martedi 5 agosto

Allenamento -18:15

mercoledi 6 agosto

Allenamento mattutino -10:30

Allenamento pomeridiano -18:15

venerdi 8 agosto

Allenamento mattutino -11:15

Allenamento pomeridiano -18:15

Presentazione Squadra, Mister e Staff Tecnico Plazza del Plebisolto

domenica 10 agosto

Amichevole vs SORRENTO -10:00

Allenamento -18:15

martedi 12 agosto

Allenamento matuttino -11:15

Allenamento pomeridiano -18:15

giovedi 13 agosto

Allenamento -18:15

sabato 9 agosto

Amichevole vs GIRONA-19:00

lunedi 11 agosto

Allenamento -18:15

Post allenamento firme con tifosi con 8 glocatori

mercoledi 13 agosto

giovedì 14 agosto

Armichevole vs OLYMPIACOS -18:00