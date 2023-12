L'infortunio di Elmas un assist per un giocatore ancora tutto da scoprire

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' la notizia del giorno: Eljif Elmas è fermo ai box e sarà costretto a saltare la sfida di domani alle 18 contro il Cagliari al Maradona. Nel report ufficiale, infatti, il club fa sapere che il centrocampista macedone non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Walter Mazzarri dovrà quindi fare a meno di quello che anche per lui si è rivelato un jolly (anche l'allenatore di San Vincenzo l'ha schierato sia a centrocampo che in attacco).

Un infortunio, quello dell'ex Fenerbahce, che - a guardare il bicchiere mezzo pieno - potrebbe rivelarsi un assist per un altro azzurro ancora tutto da scoprire: Jesper Lindstrom. Da quando il tecnico toscano si è riseduto sulla panchina del Maradona il danese ha collezionato appena un quarto d'ora in campo, nel finale della debacle con l'Inter.

Nell'ultimo match contro il Braga Mazzarri gli ha preferito proprio Elmas sulla fascia destra d'attacco quando ha deciso di far tirare il fiato a Politano. Senza il macedone, dunque, l'ex Eintracht resta l'unica alternativa all'esterno offensivo titolare. Che possa scoccare anche la sua ora?