UFFICIALE - Elmas va ko e salta il Cagliari: infortunio per il macedone

Infortunio in casa Napoli. Si ferma Elmas che sarà costretto a saltare il match col Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Infortunio in casa Napoli. Si ferma Elif Elmas che sarà costretto a saltare il match col Cagliari. Nel report ufficiale, infatti, il club fa sapere che il centrocampista macedone non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

La squadra si è allenata stamattina ma senza il talento ex Fenerbahce. A centrocampo dunque come primo ricambio ci sarà Cajuste con Gaetano e, volendo, Demme, oltre a Lindstrom che anche con Mazzarri sta avendo difficoltà a trovare spazio.