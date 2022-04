Mertens emozionante: "L'anno in cui sono più deluso! Mai stati così vicini, ma bisogna stare insieme!"

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, è intervenuto a Dazn dopo la gara vinta 6-1 contro il Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, è intervenuto a Dazn dopo la gara vinta 6-1 contro il Sassuolo: "Tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l'anno in cui sono più deluso. Una volta abbiamo fatto 91 punti, ma questa volta è diverso, le altre squadre non erano più forti di noi. Poi però guardi le altre, Roma, Lazio, Juve, Atalanta, loro sono dietro. Ora rialziamo la testa, andiamo in Champions e speriamo che l'anno prossimo possiamo combattere di nuovo perché abbiamo un grande gruppo.

Indizio sul tuo futuro? Non è solo per me, è un messaggio ai tifosi: quest'anno abbiamo sognato e sbagliato tutti, ma ora non bisogna mollare, è brutto anche per noi. Si deve stare sempre insieme. Speriamo di prendere giocatori forti per l'anno prossimo.

Quanti gol voglio fare ancora? Penso sempre a me stesso, se faccio bene con la squadra faccio bene anche per me stesso".