Napoli-Salernitana, spunta una terza opzione per l'orario del match

A fornire le ultime sulla questione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Salernitana di domenica: oggi la decisione sull'eventuale spostamento con tre ipotesi al vaglio. A fornire le ultime sulla questione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Le ipotesi, al momento, sono tre: tutto resta invariato e dunque il derby del Maradona si gioca sabato alle 15 e Inter-Lazio alle 12.30 di domenica; Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 12.30 come Inter-Lazio; Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15. Nel caso di uno slittamento, ovviamente, anche Udinese-Napoli sarebbe spostata di un giorno per ovvi e contestuali motivi: non più martedì 2 maggio bensì il giorno dopo, mercoledì.