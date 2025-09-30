Dal Portogallo: "Suarez show con lo Sporting e sogna il primo gol in Champions"

A Bola, in vista di Napoli-Sporting, elogia Luis Suarez, anni 27, nuovo centravanti del club portoghese che presto il posto di Gyokeres e che molto bene sta facendo. Sono già cinque le reti e ora c'è attesa perché non ha mai segnato in Champions e sogna la prima rete europea proprio al Maradona contro gli azzurri. La partita di domani sarà valida come seconda giornata della fase campionato della Champions. Nel primo turno il Napoli ha perso all'Etihad contro il City.

