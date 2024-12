Neres ed altri 10: ora Conte non può tenerlo più fuori

vedi letture

Reazione d'orgoglio e soprattutto qualità. Il Napoli riscatta le ultime due sconfitte con la Lazio con una vittoria decisamente incoraggiante ad Udine, ribaltando i friulani nonostante un gol casuale beccato su calcio di rigore (per fallo di Lobotka su un tentativo isolato da fuori dei bianconeri) ed un tempo di superiorità territoriale senza però trovare la zampata vincente e la giocata pulita sotto porta ma solo dei guizzi isolati di un imprendibile Neres, schierato a sinistra al posto dell'infortunato Kvaratskhelia. Il gol di Lukaku, su verticale di McTominay, però poi dà una marcia ulteriore ai partenopei e Neres fa il resto con la serpentina per il sorpasso ad un quarto d'ora dalla fine contro un'Udinese nel frattempo sparita dal campo anche fisicamente fino al tris di Anguissa per un 3-1 che può segnare una svolta importante per i segnali che racchiude.

Neres ed altri 10

Mai più senza David Neres, possibilmente a destra quando rientrerà Kvara, è il primo messaggio che arriva da Udine. Il brasiliano, tra i pochi a salvarsi anche nella serataccia in Coppa Italia con 11 cambi, è letteralmente imprendibile e da solo - palla al piede a superare tutti - sopperisce anche alle fasi di di gara di sterilità. "Mi trovo meglio a destra, ma gioco anche a sinistra e dove serve al mister", il messaggio nel pre di Neres, partito come competitor di Politano (inamovibile per Conte) e finito per dare il cambio dall'altro lato. Da lui passa la crescita dei numeri offensivi che finora non sono stati d'd'alta classifica.

Lukaku c'è, ma va servito meglio e di più

Altro segnale pesante per la stagione del Napoli è la risposta alle critiche di Lukaku, nuovamente a segno su una delle pochissime palle realmente giocabili della sua partita come già accaduto poche settimane fa con la Roma: numeri alla mano il belga è anche super-concreto (6 gol e 4 assist) per le occasioni avute finora lì davanti. L'indicazione più importante però arriva dall'atteggiamento globale del secondo tempo - sia mentale che tecnico - che permette al Napoli la rimonta alzando ulteriormente il baricentro e dribblando anche pressione, nervosismo e scoramento. E proprio quel secondo tempo è la strada da seguire.